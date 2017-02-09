В 2017 году правительство реформирует процедуру банкротства — Роструд

Москва, , 12:21 — REGNUM Правительство РФ намерено в 2017 году существенно изменить процедуру банкротства. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 9 февраля на пресс-конференции заявилглава Федеральной службы по труду и занятости Всеволод Вуколов, отвечая на вопрос о проблеме выплаты зарплат при банкротстве.

«В правительстве состоялось в декабре совещание по этому вопросу на уровне председателя правительства, где рассматривались все эти вещи. Даны поручения проработки вопроса и, может быть, внести изменения в законодательство, связанные и с процедурой банкротства», — заявил Вуколов.

Особую активность в этом вопросе проявляют профсоюзы, которые внесли предложения, чтобы процедура банкротства также предусматривала погашение долгов, не оставляя ее на менее значимую очередь, указал глава Роструда.

«Вся эта процедура требует оптимизации, и мы своей задачей видим в этом году существенную трансформацию законодательства», — констатировал он.

«У нас есть поручение (вице-премьера) Ольги Голодец и (министра труда) Максима Топилина — мы будем предложения в соответствии с решением правительства выносить», — подчеркнул Вуколов.