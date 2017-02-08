Чехия вдвое увеличит квоту для рабочих из Украины

Прага, , 19:02 — REGNUM Чешское правительство решило удвоить квоту для украинских рабочих в связи с острой нехваткой рабочей силы, заявил министр иностранных дел Лубомир Заоралек, сообщает 8 сентября Reuters.

Ежегодная квота на выдачу гражданам Украины разрешений на работу будет увеличена до 7 тыс. 600 специалистов.

Напомним, Чешская Республика (ЧР) имеет самый низкий уровень безработицы в Европейском союзе.

Хотя уровень безработицы в Чехии увеличился в январе на 0,1% и достиг 5,3%, число вакантных рабочих мест увеличилось до 136 тыс. В настоящий момент в Чехии около 367 тыс. человек являются безработными.

В третьем квартале прошлого года средняя зарплата в ЧР составила около $1 тыс. 76. Профсоюзы требуют увеличения заработной платы и выступают против привлечения большого количества иностранных рабочих.

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