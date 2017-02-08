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Получить китайский вид на жительство станет проще

Экономика
Ожидается, что в результате реформ, постоянно проживающий на территории Китая гражданин получит больше прав, идентичных тем, что имеют полноправные граждане КНР

Пекин, 8 февраля 2017, 04:23 — REGNUM  Китай упростит политику выдачи вида на жительство в текущем году, в целях «облегчения жизни» иностранцам, сообщает со ссылкой на Министерство общественной безопасности КНР China Daily 7 февраля.

Согласно новой политике безопасности, ожидается, что постоянно проживающий на территории Китая гражданин получит больше прав, идентичных тем, что имеют граждане КНР, среди которых покупка билетов и приобретение собственности.

На встрече Центральной ведущей группы всестороннего углубления реформ под председательством главы КНР Си Цзиньпина, было заявлено о необходимости дальнейших реформ в сфере обеспечения более полного улучшения условий для иностранцев, постоянно проживающих в Китае.

Собрание также заявило о дальнейших попытках максимально обеспечить всеми правами владельцев китайского вида на жительство.

«Нынешний вид на жительство обеспечивает въезд и существование на территории страны», — сообщает изданию China Daily источник в Министерстве общественной безопасности, пожелавший остаться неназванным. «Однако, новая грин-карта даст больше возможностей в повседневной жизни, например, она может использоваться в качестве водительского удостоверения её владельца».

Отмечается также, что Китай начал выдачу видов на жительство лишь в 2004 году. В виду высоких требований для кандидата, получить ее крайне сложно. В период с 2004 по 2013 гг. лишь 7 356 человек стали владельцами китайской грин-карты.

Напомним, ИА REGNUM сообщало ранее, что согласно статистике Министерства общественной безопасности КНР, по итогам 2016 года было выдано на 163% больше грин-карт в связи с упрощением процедуры выдачи вида на жительство.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти КНР предоставили вид на жительство 1,5 тыс. иностранцам

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