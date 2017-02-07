В Воронеже главы районов хотят выдавать разрешения на строительство

Воронеж, , 09:44 — REGNUM Главы районов Воронежа могут получить право на выдачу разрешений на индивидуальное строительство жилья. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 7 февраля в пресс-службе мэрии по итогам совещания руководителей районных управ города.

На встрече прозвучало предложение наделить управы функциями выдачи разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию объектов в секторе индивидуального жилищного строительства. Таким образом, считают представители управ, появится возможность оперативного реагирования на заявления граждан.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выдача разрешений на капитальное строительство на территории Воронежа с конца января перешла под личный контроль главы города Александра Гусева. Это произошло после громкого скандала в строительной сфере: сначала недовольство работой мэрии и в частности главного архитектора города высказал губернатор Алексей Гордеев, а потом теперь уже бывший главный архитектор стал фигурантом уголовного дела о получении взятки в 500 тыс. рублей.

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Между тем, по данным прокуратуры Воронежской области, сегодня в регионе ведется строительство 160 объектов, более сотни из них строится в Воронеже. При этом число нарушений в строительной сфере, отмечают в надзорном ведомстве — стабильно высокое.

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