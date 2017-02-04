Конфликт в Северной Дакоте: Лагерь индейцев приказано снести

Бисмарк, США, , 06:11 — REGNUM Инженерный корпус армии США сообщил, что до 22 февраля будет проведена «эвакуация» лагеря индейцев племени сиу, блокирующих строительство нефтепровода компании Energy Transfer Partners в Северной Дакоте, передает Associated Press 4 февраля.

В качестве официальной причины сноса лагеря протестующих называется вероятность наводнения из-за начала таяния снега в районе. После «эвакуации» лагеря инженеры намерены возобновить строительство нефтепровода, которое было разрешено в соответствии с распоряжением президента Дональда Трампа.

Также сегодня стало известно об очередных задержаниях протестующих — 74 индейца были арестованы за проникновение на частную землю и «подстрекательство к беспорядкам».

Напомним, конфликт индейцев с нефтяниками в Северной Дакоте начался летом — племя сиу выступило против строительства нефтепровода на «священных землях» племени возле слияния рек Кэннонболл и Миссури. Протест, к которому за несколько месяцев подключились «Гринпис», звезды Голливуда и ООН, вынудил президента США Барака Обаму остановить строительство.

Индейцы и примкнувшие к ним защитники дикой природы во главе с вождем племени сиу Дэйвом Арчамболтом праздновали победу, однако их радость была недолгой. В ноябре президентом США был избран Дональд Трамп, консерватор, «враг индейцев» и владелец доли в предприятии, ведущей строительство нефтепровода.

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