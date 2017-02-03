В Узбекистане штрафы за нелегальный извоз за год составили $8 млн

Ташкент, , 14:29 — REGNUM В Узбекистане нелегальные таксисты заплатили в 2016 году штрафов на общую сумму 26,6 миллиарда сумов (около 8,2 млн долларов или 491 млн руб.) за работу без лицензии, сообщает Узбекское агентство автомобильного и речного транспорта.

Это на миллион долларов больше, чем годом ранее: «В 2015 году нелегальные таксисты заплатили в бюджет страны штрафов на сумму около 7 миллионов долларов», — напоминает ведомство.

На основании законодательства, штрафы за перевозку пассажиров без лицензии для физических лиц составляют от 20 до 100 минимальных размеров заработной платы (МРОТ 149775 сумов, примерно 2770 руб.), для юридических лиц — от 50 до 150 минимальных размеров заработной платы.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, в Узбекистане подавляющее большинство безработного населения занято частным извозом. Жители страны шутят, что «не пассажиры ловят такси, а такси — пассажиров».

По итогам 2015 года Узбекским агентством автомобильного и речного транспорта было проведено 4,6 тысячи рейдов по выявлению нелегальных таксистов. В результате выявлено 28,5 тысячи нарушений закона о лицензировании пассажирских перевозок.

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