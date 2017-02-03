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Аксенов обязал власти Ялты согласовать Генплан с правительством Крыма

Экономика
Сергей Аксенов запретил ялтинским депутатам принимать проект документа до того, как его одобрит совет министров республики

Симферополь, 3 февраля 2017, 13:47 — REGNUM  Проект Генерального плана Ялты должен быть снят с рассмотрения городского совета до согласования документа с советом министров Республики Крым. Соответствующее распоряжение подписал глава Крыма Сергей Аксенов 2 февраля. Документ опубликован на интернет-портале правительства РК.

«Не выносить на рассмотрение (снять с рассмотрения) представительного органа местного самоуправления городской округ Ялта проект генерального плана муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым до его согласования высшим исполнительным органом государственной власти Республики Крым», — говорится в распоряжении. В этом же документе на главу Ялты возложена обязанность обеспечить согласование проекта Генплана с правительством.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ситуация с застройкой Ялты отдельно обсуждалась на встрече главы Крыма Сергея Аксенова с председателем Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру РК Александром Спиридоновым 1 февраля. Спиридонов назвал сложившуюся обстановку критичной.

«В Ялте все стройки в Приморском парке остановлены. Ни один объект не должен быть введен в эксплуатацию до тех пор, пока не решат по вопросам социальных обязательств. Порядок мы в Ялте должны навести», — пообещал тогда глава Республики.

Читайте ранее в этом сюжете: Госкомрегистр: Ситуация с застройкой Ялты — критичная

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