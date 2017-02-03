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Американские авиакомпании хотят запрета Fly Emirates и Qatar Airways

Экономика
Авиаперевозчиков с Ближнего Востока подозревают в «нечестной конкуренции»

Вашингтон, 3 февраля 2017, 05:01 — REGNUM  Руководители трех ведущих американских авиакомпаний намерены встретиться с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном для обсуждения претензий к авиакомпаниям с Ближнего Востока — авиаперевозчики обвиняют Fly Emirates, Qatar Airways и Etihad Airways в нечестной конкуренции, передает Associated Press 3 февраля.

По мнению глав American Airlines, Delta Air и United Airlines, ближневосточные компании пользуются государственными субсидиями, что позволяет им выигрывать конкуренцию с авиакомпаниями на рынке США. При этом многие рейсы этих авиакомпаний в Соединенные Штаты не связаны с Ближним Востоком — так, в прошлом месяце Fly Emirates объявила о начале полетов между Афинами и Ньюарком.

Американские компании намерены просить Вашингтон разработать меры для устранения «нечестной конкуренции» и начать переговоры с Катаром и Объединенными Арабскими Эмиратами по данному вопросу.

Как сообщало ИА REGNUM, для компаний и граждан из мусульманских стран в США сейчас «непростое время» — в конце января президент США Дональд Трамп подписал указ «О защите страны от въезда иностранных террористов». Закон вводит 90-дневный запрет въезд в США гражданам Судана, Сирии, Ирака, Ирана, Йемена, Ливии и Сомали. Также в стране на 120 дней остановлены программы по приему всех беженцев.

Вчера в указ было введено «дополнение», касающееся владельцев грин-карт — гражданам с Ближнего Востока, имеющим вид на жительство в США, не потребуется специальных документов для въезда на территорию Соединенных Штатов. Тем не менее, «общий настрой» администрации Трампа в отношении беженцев и мигрантов из мусульманских стран остался неизменным.

Читайте ранее в этом сюжете: В США отменили введённые указом Трампа ограничения для владельцев грин-карт

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