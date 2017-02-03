В Кемеровской области будет запущен новый нефтеперерабатывающий комплекс

На 3 февраля в Анжеро-Судженске намечен запуск нефтеперерабатывающего комплекса, основные задачи которого направлены на увеличение глубины переработки нефти (не менее 85%) и выпуск моторного топлива, соответствующего классу Евро-5. Проект создает в моногороде 1600 рабочих мест

Москва, , 23:02 — REGNUM Реализовать проект властям города удалось при поддержке Фонда развития моногородов.

О работе ФРМ и Приоритетной программе «Комплексное развитие моногородов» корреспонденту ИА REGNUM рассказала заместитель председателя Внешэкономбанка (ВЭБ), руководитель Приоритетной программы Ирина Макиева.

ИА REGNUM : Ирина Владимировна, в декабре 2016 года Вы назначены руководителем Приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов». В чем заключается работа по этой программе?

Приоритетная программа «Комплексное развитие моногородов» утверждена Президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам, который возглавляет председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев. Куратором Программы назначен первый заместитель председателя Правительства РФ Игорь Шувалов. Работа построена по принципу проектного управления.

Необходимо рассказать о нескольких показателях, которые нам установлены. Нам поручено в моногородах, которых на сегодняшний день 319, за два года создать 230 тысяч новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующих предприятий, привлечь не менее 170 миллиардов рублей инвестиций в основной капитал, реализовать так называемые «Пять шагов по благоустройству повседневности».

И еще за два года мы должны сократить список «моно» на 18 моногородов. То есть, сделать как минимум 18 городов городами со стабильной экономикой. Программа «Комплексное развитие моногородов» предусматривает внутри себя проекты мероприятий, которые направлены на достижение этих показателей.

ИА REGNUM : Уже известны 18 муниципальных образований, которые через два года покинут список «моно», и станут «городами со стабильной экономикой»?

Конечно, такого перечня еще нет. Но уже есть первый претендент на выход из этого списка — город Череповец. Недавно вместе с первым вице-премьером Правительства РФ Игорем Шуваловым мы посетили Череповец. Увидели там большой проект, который готовится к запуску, и мы ожидаем, что осенью он будет запущен. Мы считаем, что этот проект по линии ФосАгро позволит решить проблему Череповца как моногорода.

При этом следует помнить о том, что сказал председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев. Если моногорода, получившие меры господдержки, например, такие как статус ТОР (Территории опережающего развития) выйдут из списка монозависимых муниципальных образований, меры господдержки будут за ними сохранены, чтобы обеспечить дальнейшее развитие экономики. Соответственно, у моногородов сейчас есть стимул покинуть этот список. Ведь многие моногорода пытались удержаться в списке, для того, чтобы получить либо статус ТОР, либо деньги по линии поддержки Фонда развития моногородов.

Важно понимать, что те города, которые выйдут из списка моногородов, если они уже получили деньги ФРМ на строительство инженерной инфраструктуры или получили статус ТОР — все эти меры поддержки остаются у них. Деньги никто не заберет, транши доведут, и все налоговые льготы, которые даны в рамках развития ТОР, останутся.

ИА REGNUM : Какую роль в поддержке и развитии моногородов играет Общественно-деловой совет по развитию монопрофильных муниципальных образований, работу которого возглавляет депутат Госдумы Дмитрий Исламов?

Работа Дмитрия Исламова в качестве руководителя Общественно-делового совета по развитию монопрофильных муниципальных образований реализуется не в рамках его депутатской деятельности, а в рамках запуска Приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов». По нормативному акту Правительства по проектному управлению мы должны были создать Общественно-деловой совет и Экспертную группу.

У нас 11 приоритетов, которые утверждены президентом России, по каждому из них есть Приоритетный проект и Приоритетная программа. По каждому приоритетному направлению необходимо создать Общественно-деловой совет и Экспертную группу.

Общественно-деловой совет по развитию монопрофильных муниципальных образований возглавил Дмитрий Исламов, и эта работа не связана с его депутатским мандатом. Он приглашен занять эту высокую должность как специалист по моногородам. Дмитрий Исламов много лет проработал в Кемеровской области в должности заместителя губернатора, и непосредственно курировал тему поддержки моногородов. В Кемеровской области 26 моногородов, и соответственно, Дмитрий Исламов накопил огромный опыт по модернизации экономик моногородов. И мы просили его возглавить Общественно-деловой совет, основываясь на его предыдущей деятельности и опыте.

Общественно-деловой совет оценивает результаты работы по реализации мероприятий Приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов». То есть, по сути, он собирает информацию о том, все ли верно мы делаем. Мы постоянно «сверяем часы» с Дмитрием Исламовым, для того, чтобы одинаково понимать те цели и задачи, которые поставлены передо мной, как руководителем Приоритетной программы.

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ИА REGNUM : Задача создать 230 тысяч рабочих мест в моногородах за два года — крайне амбициозна. Откуда появятся эти рабочие места?

230 тысяч рабочих мест — это наша задача до конца 2018 года. На 2017 наша задача — 85 тысяч рабочих мест в моногородах. И эти рабочие места не должны быть связаны с градообразующими предприятиями.

Помимо этого, мы должны еще за 2017 год реализовать программу «Пять шагов к благоустройству» во всех моногородах. В каждом моногороде в 2017 году будет модернизировано по пять объектов. Мы взяли на себя обязательство обновления главной улицы в каждом моногороде — это проект, совместным с Минтрансом и Росавтодором. И в 2017 году мы должны обновить и обустроить хотя бы по одной «входной группе» в поликлиниках моногородов.

ИА REGNUM : То есть, такое обновление получится во всех 319 моногородах до конца 2017 года? Модернизация 319 главных улиц, обновление 319 входных групп в поликлиниках?

Да, именно так. Это очень амбициозные планы, но мы это намерены сделать. И, более того, мы взяли на себя обязательства по оснащению каждого моногорода в 2017 году как минимум одной машиной «скорой помощи». Это совместная работа с Министерством здравоохранения России и Минпромторгом. Если говорить о дорогах и улицах — это совместная работа с Минтрансом и Росавтодором. Если говорить о реализации программы «Пять шагов благоустройства» — это наша совместная работа с Министерством строительства и АИЖК (Агентство по ипотечному жилищному кредитованию).

Мы работаем с Минстроем, который дает субсидии. Мы рассказываем о них в моногородах. А Минстрой просим проявить к моногородам «особое отношение», чтобы хоть частично затраты моногородов были компенсированы за счет субсидий Министерства строительства. Иным словами, мы пытаемся «синхронизировать» меры поддержки для моногородов, и сделать этот проект «сквозным» для всех органов исполнительной власти.

Например, если говорить о проекте «Безопасные и качественные дороги» — в него попадают в рамках реализации проекта развития агломераций, как минимум два моногорода — Тольятти и Набережные Челны. Они входят в агломерационные проекты Министерства транспорта в рамках Приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

А мы взяли на себя повышенные обязательства — по реконструкции центральных улиц моногородов. И могу сказать, что еще до конца 2016 года мы собрали всю необходимую информацию из моногородов о необходимости подобной реконструкции.

ИА REGNUM : Каким образом это удалось сделать так оперативно?

Никто еще не придумал никакого способа лучше, чем личное письмо или звонок. Я написала 319 писем главам всех моногородов, и обратилась с письмами к 61 губернатору. Итого, 380 обращений ушло в начале декабря, и до конца года мы получили обратную связь из 315 моногородов, которые заполнили «паспорт моногорода», дали нам информацию по дорогам, по «скорой помощи». И я хотела бы выразить свою большую признательность мэрам моногородов — они откликнулись в кратчайшие сроки, и очень качественно. Еще до конца 2016 года мы отправили всю информацию по дорогам и улицам в Министерство транспорта, по машинам «скорой помощи» — в Министерство здравоохранения, для того, чтобы успеть «вписаться» в планы 2017 года. И чтобы мы смогли реализовать все наши амбициозные задачи на 2017 год.