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«КрымТЭЦ» намерена закупить две турбины для Сакской ТЭЦ у ОДК

Экономика
На Сакскую ТЭЦ поставят две турбины ГТА-25 номинальной мощностью 25 МВт каждая, к такой же модернизации готовят ТЭЦ в Керчи

Симферополь, 2 февраля 2017, 20:19 — REGNUM  Энергогенерирующая компания «КрымТЭЦ» намерена закупить две турбины для Сакской ТЭЦ номинальной мощностью 25 МВт каждая. Поставщиком выступит объединенная двигателестроительная корпорация (входит в госкорпорацию «Ростех»). Об этом пишет ИА «Крыминформ» со ссылкой на министра топлива и энергетики республики Светлану Бородулину.

«Минтопэнерго Крыма подписало протокол с ОДК об изготовлении и поставке в Крым турбин для ТЭЦ», — сообщила Бородулина.

По данным Минтопэнерго, для Сакской ТЭЦ будут закуплены две турбины ГТА-25 номинальной мощность 25 МВт каждая. Вся документация уже готова и может быть передана в госэкспертизу в ближайшее время.

В компании «КрымТЭЦ» корреспонденту ИА REGNUM подтвердили, что планы по модернизации Сакской ТЭЦ есть давно, однако затруднились ответить на вопрос о сроках окончания модернизации электростанции. Компания намерена взять кредит на закупку оборудования и модернизацию ТЭЦ. При этом окончательная стоимость проекта ещё не известна.

«Также мы прорабатываем проект по модернизации Камыш-бурунской ТЭЦ в Керчи с применением подобного оборудования», — сообщили в пресс-службе «КрымТЭЦ».

Напомним, сейчас установленная электрическая мощность Сакской ТЭЦ — 12 МВт, а Камыш-бурунской ТЭЦ — 30 МВт.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году «КрымТЭЦ» заявляла, что намерена в ближайшие несколько лет увеличить генерацию со 130 до 600 МВт. Несколькими днями ранее благодаря модернизации Симферопольская ТЭЦ увеличила установленную электрическую мощность с 68 до 86 МВт. При этом максимальная электрическая мощность Симферопольской ТЭЦ составляет на данный момент 102 МВт.

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