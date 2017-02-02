Кризис в России будет затяжным, считают 44% граждан: опрос

Москва, , 09:37 — REGNUM Большая часть жители России (78%) согласна с мнением о том, что в стране сейчас — экономический кризис. 17% не согласны с этим утверждением. 6% затруднились ответить. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

В целом продолжает сохраняться представление о том, что кризис будет «затяжным». 44% уверены, что он будет очень продолжительным (не менее 2−3 лет) и его последствия будут проявляться на протяжении многих лет.

26% затруднились ответить, как долго будет длиться кризис и насколько глубоким он окажется. И лишь 5% опрошенных думают, что он закончится в ближайшие полгода.

Выросла уверенность в рубле — практически каждый второй респондент (46%) считает выгодным хранить сбережения и накопления в рублях.

Опрос проведен 20 — 23 января 2017 года по всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью.