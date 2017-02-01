Каждый десятый литовец в 2017 году намерен взять деньги в долг

При этом 25% от этого количества намерены их тратить на ежедневные нужды

Вильнюс, , 18:12 — REGNUM Жители Литвы планируют свое будущее, опираясь на внешние источники финансирования. В прошлом году брали взаймы 25% литовцев, в 2017 году 10% литовцев планируют это сделать, сообщили ИА REGNUM сегодня, 1 февраля, в кредитной компании Vivus, специализирующейся на быстрых кредитах.

Согласно опросу, проведенному Baltijos tyrimai, в этому году брать в долг на проживание и необходимые нужды намерены 10% литовцев. Большая их часть (6%) утверждали, что дополнительные средства стараются взять у родственников, друзей или знакомых. Опрос показал, что 31% респондентов готовы взять в долг для того, чтобы крупные бытовые покупки (бытовую технику, мебель), 25% — на удовлетворение ежедневных потребностей. 13% утверждали, что берут в долг, чтобы приобрести автомобиль, 9% — на ремонт жилья, 17% — для других целей, например, чтобы вернуть долг, поехать в отпуск, заплатить за учебу или на развитие бизнеса.

«Мы получили очень много заявок от людей, которые оказывались в ситуации, когда им не хватало средств даже на самое необходимое, и они не знали, что им делать», — говорит представитель кредитного учреждения Юстина Амбрасене.

Исследование было проведено в ноябре 2016 года. Во время исследования было опрошено 1010 жителей Литвы от 18 лет и старше.