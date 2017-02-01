Экспорт из Грузии в ЕС в 2015 году вырос на 16%

Тбилиси, , 16:07 — REGNUM Результаты соглашения о всеобъемлющей и свободной торговле между Евросоюзом и Грузией уже налицо, так как в 2015 году экспорт из Грузии в страны ЕС вырос на 16%. По информации МИД Грузии, об этом заявил генеральный директор Еврокомиссии по вопросам соседской политики и переговорам по расширению Кристиан Даниэльсон после встречи с министром иностранных дел Грузии Михаилом Джанелидзе.

Встреча прошла 31 января в рамках двухдневного рабочего визита делегации ЕС в Тбилиси. Вместе с Даниэльсоном встречи в Грузии проводил также управляющий директор Европейской службы внешних действий по вопросам Европы и Центральной Азии Томас Майр-Хартинг.

«Мы посмотрели экономические данные. Экспорт из Грузии в Евросоюз в 2015 году вырос на 16%, и мы ожидаем, что так будет продолжено. Это важно для благосостояния населения Грузии», — пояснил Даниэльсон.

По официальным данным Национальной службы статистики Грузии, тенденция роста экспорта из Грузии в ЕС в 2016 году не продолжилась, и по итогам за январь-декабрь прошлого года экспорт в страны ЕС сократился на 12% в сравнении с показателем за 2015 год.