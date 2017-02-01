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Владислав Гриб: Мы сотрудничаем с прокуратурой, защищая права бизнесменов

Экономика
Первое в 2017 году заседание Общественного совета Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции» открылось обращением ивановских дорожников

Москва, 1 февраля 2017, 13:36 — REGNUM  31 января центр общественных процедур «Бизнес против коррупции» рассмотрел первые в этом году жалобы предпринимателей. Напомним, задачи организации, созданной 5 лет назад по распоряжению правительства РФ при участии «Деловой России» и действующей при бизнес-омбудсмене Борисе Титове, — помогать бизнес-сообществу противостоять рейдерству и коррупции.

Член Общественной палаты РФ Владислав Гриб, один из сопредседателей центра, рассказал журналистам: «Сегодня мы рассматривали ряд обращений от предпринимателей, было и обращение трудового коллектива ДСУ-1. Оценку по нему давал независимый эксперт, адвокат ответила на наши вопросы, и по этому делу есть сомнения в правомерности возбуждения уголовного дела против руководителя компании». Как пояснил Гриб, «мы с коллегами будем обращаться в Генпрокуратуру. Мы хотим, чтобы была проведена объективная проверка тех фактов, которые изложены в обращении трудового коллектива — а мы не можем не рассмотреть заявление почти от 700 человек».

Алексей Карамышев, заместитель председателя профсоюза «Союз единомышленников», членами которого являются около тысяча работников ООО «ДСУ-1», пояснил, что обращение в «Бизнес против коррупции» стало для них чуть ли не последней инстанцией. «Мы на территории Ивановской области обошли абсолютно все инстанции, которые нам могли бы оказать хоть какую-то помощь. Были в том числе и на приёме у прокурора Ивановской области Андрея Ханько, который по закону должен осуществлять надзор за расследованием уголовных дел. Однако каких-либо результатов рассмотрения нашего обращения нет до сих пор, — посетовал Карамышев. — Лучшее предприятие области по уровню социальной защищенности разоряют с помощью силового рычага».

По его словам, из-за неправомерных действий региональной полиции процветающее предприятие, работающее не только в Ивановской, но и соседних областях, попало в сложную экономическую ситуацию: «Пока зарплату им платят вовремя, но, так как работы для них нет, нас уведомили о сокращении 400 человек из 1200 работников. Возможно, будет еще больше».

Павел Суслов, представитель ДСУ-1, отметил, что ничего сверхъестественного компания от правоохранителей не требует: «Расследование уголовных дел продолжается длительное время и не приходит ни к какому результату. Если у следственных органов есть доказательства виновности, то дела должны быть направлены в суд для рассмотрения либо прекращены».

«У меня нет сомнений, что это передел рынка, — резюмировал сопредседатель организации, член Общественной палаты РФ Владислав Гриб. — Уверен, что Генпрокуратура сделает всё возможное, чтобы данные факты проверить и отреагировать, будь то на уровне областного прокурора или на уровне генерального. У нас с прокуратурой тесные, плодотворные отношения в сфере защиты прав предпринимателей».

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