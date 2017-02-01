В России 566 туроператоров создали фонды персональной ответственности

Москва, , 11:50 — REGNUM Фонды персональной ответственности сформировали 566 российских туроператоров, специализирующихся на выездном туризме, сообщили в Ростуризме.

«Формирование фондов персональной ответственности создает дополнительные гарантии для туристов, выезжающих за границу. В случае возникновения нештатной ситуации туроператор должен брать финансовые риски на себя». — пояснил руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.

По его словам, туроператоры, не создавшие фонды, будут исключены из реестра и не смогут продолжать реализовывать туры на выездном рынке.

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Как сообщало ИА REGNUM, компании, которые не осуществляли деятельность в сфере выездного туризма, но намерены начать или возобновить работу в этой сфере, должны были перечислить в Фонд персональной ответственности туроператора взнос в размере 100 тысяч рублей до 31 января 2017 года.