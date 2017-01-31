Вторник, 31 Января 2017 года
19:27:07 МСК

Число работников на предприятиях Казахстана сократилось на 15 тысяч человек

Экономика
Около 4 тысяч человек потеряли рабочие места из-за сокращения численности персонала или ликвидации предприятия
Эрнст Нойшуль. Безработные. 1931 Эрнст Нойшуль. Безработные. 1931

Астана, 31 января 2017, 16:04 — REGNUM  О сокращении числа работников на крупных и средних предприятиях Казахстана сообщает сегодня, 31 января, Комитет по статистике Министерства национальной экономики.

По данным ведомства, в четвертом квартале 2016 года предприятия потеряли больше работников, чем приняли на работу. Разница составила 15 100 человек.

«В четвертом квартале 2016 года на крупные и средние предприятия и организации принято 177,5 тысяч человек, выбыло по различным причинам 192,6 тысяч человек. Среди выбывших работников уволившиеся по причинам текучести составляют 76%, в связи с сокращением численности персонала или ликвидацией предприятия — 2,1% (4044 человека — ИА REGNUM ), по другим причинам — 21,9%», — говорится в сообщении.

Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в комитете, под «причинами текучести» надо понимать увольнения по собственному желанию или по причине нарушения трудовой дисциплины.

Также статистический комитет информирует о росте средней заработной платы. По данным ведомства, в четвертом квартале 2016 года среднемесячная номинальная заработная плата одного работника составила 154632 тенге (около 28,5 тысячи рублей).

Напомним, в сентябре 2016 года показатель составил 143,6 тысяч тенге (28720 рублей).

При этом безработица является главной фобией для почти половины населения Казахстана.

Как сообщила социолог Ольга Симакова на основе многолетних исследований Центра социально-политических исследований «Стратегия», занятость и трудоустройство были и остаются одними из главных ценностей для граждан.

«Здесь мы опять же опираемся на статистические данные, по которым видим, что у нас больше половины населения экономически активно, подавляющее большинство — занятое население. Важно отметить такой показатель: «43% казахстанцев сказали, что наличие работы влияет на уровень их удовлетворенности жизнью». Это очень важный фактор — есть у человека работа или нет. 41,5% казахстанцев боятся больше всего стать безработными. Был задан вопрос о том, чего люди больше всего боятся в своей жизни — так вот этот показатель занял первое место среди фобий населения», — отметила социолог.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономика Казахстана
Главное сегодня
NB!
31.01.17
Авдеевка как фиговый листок: Почему Порошенко сбежал от Меркель?
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
31.01.17
Первые шаги tax free в России: где, когда и сколько?
МоскваРоссия Туризм Экономика
NB!
31.01.17
Игорь КорецкийПризрак Британской империи готовится нанести удар
МоскваРоссия Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
31.01.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 31 января
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
31.01.17
Станислав ТарасовИран тестирует Россию и США
МоскваРоссия Ядерная программа Ирана Политика
NB!
31.01.17
Жертвами снегопада в Сочи стали почти 80 человек
СочиКраснодарский крайРоссия Снегопады, метели, снежные бури Происшествия
NB!
31.01.17
Белорусский активист: Почему Лукашенко простил клевету
МинскБелоруссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
31.01.17
Deutsche Bank оштрафовали за вывод из России 10 миллиардов долларов
БерлинГермания Обзоры зарубежных СМИ Экономика
NB!
31.01.17
Дмитрий Орлов, Михаил НейжмаковГубернаторские выборы-2017 и региональные элиты: новые вызовы и конфликты
МоскваРоссия Региональная экспертиза Политика
NB!
31.01.17
Михаил ДемуринРусский национализм и развал мирового порядка: Что беспокоит США в России?
ВашингтонСША Пропаганда США Политика
NB!
31.01.17
Николас Мадуро смирился с грядущей отставкой?
КаракасВенесуэла Импичмент президенту Венесуэлы Политика
NB!
31.01.17
Григорий ГаранинНеизвестная революция Назарбаева: Казахстан за неделю
АстанаКазахстан Конституционная реформа в Казахстане Политика
NB!
31.01.17
Законопроект о наказании дебоширов Госдума может принять в марте
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
31.01.17
Минтруд предлагает «регионализацию» МРОТ
МоскваРоссия Повышение минимального размера оплаты труда Экономика
NB!
31.01.17
Максим ИсаевСладит ли Трамп с Северной Кореей? –The Strategist
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
31.01.17
«В Новосибирске тему ЖКХ перехватывает партия Навального»
НовосибирскРоссия Повышение тарифов на услуги ЖКХ Политика
NB!
31.01.17
«Речь не идет о девальвации рубля – это стабилизация курсов валют»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
31.01.17
ВСУ поддержали артиллерией отряды, напавшие на Авдеевку — Песков
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
31.01.17
Григорий ТрофимчукМежду Калининградом и Кёнигсбергом
КалининградРоссия Калининград в окружении Евросоюза Политика
NB!
31.01.17
«Последствия девальвации рубля на 10% будут катастрофическими»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
31.01.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUM«Главное – верить!»: обзор «евроинтеграции» Украины
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Политика
NB!
31.01.17
Под закон об изъятии единственного жилья могут попасть 20 тыс. должников
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Общество
ещё главное