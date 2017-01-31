Малый бизнес в России получит поддержку в размере 7,5 млрд рублей

Москва, , 14:58 — REGNUM Распоряжением правительства РФ распределены субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, и молодёжного предпринимательства, сообщается на сайте правительства РФ.

Субсидии в размере 7,5 млрд рублей распределены между бюджетами 82 субъектов Федерации.

Средства предоставляются в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика».

Средства направляются на софинансирование расходных обязательств субъектов РФ по следующим направлениям:

— оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;

— софинансирование капитальных вложений в объекты региональной и (или) муниципальной собственности;

— содействие развитию молодёжного предпринимательства;

— организация предоставления услуг по принципу одного окна в целях создания, развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Принятое решение будет способствовать увеличению капитализации государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства.

Это позволит расширить круг субъектов малого и среднего бизнеса, которым будет оказана финансовая поддержка.