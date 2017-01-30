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Долги по налогам в Латвии достигли 1,36 млрд евро

Экономика
На сумму 804,68 млн евро у должников нет ни имущества, ни денег, на которые может быть направлено взыскание
Евро
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Евро

Рига, 30 января 2017, 17:54 — REGNUM  В Латвии в начале января 2017 года общая налоговая задолженность, считая актуальные, приостановленные долги и долги с продлением срока оплаты, составила 1,36 млрд евро, свидетельствуют данные Службы государственных доходов (СГД), сообщает LETA.

По данным СГД, долг перед основным государственным бюджетом составляет 875,45 млн евро, долг перед бюджетами самоуправлений — 326,05 млн евро, долги по социальному страхованию — 158,69 млн евро. Актуальные долги, на которые начислена пеня, на 1 января 2017 года составляли 71,29% от общей суммы долга, или 969,73 млн евро. В свою очередь, не подлежащими взысканию признаны долги в размере 9,5 млн евро, которые возникли у ликвидируемых предприятий. Подлежащими взысканию в начале января признаны долги в размере 960,23 млн евро, в том числе реально взыскиваемыми — 152,6 млн евро, реально не взыскиваемыми — 807,63 млн евро.

Стоит отметить, что на 804,68 млн евро задолженности у должников нет имущества и денег, на которые может быть направлено взыскание, а у долгов в размере 2,95 млн евро истек срок взыскания. Продления сроков уплаты на 1 января были предоставлены на долги в размере 57,1 млн евро.

На начало декабря 2016 года общие налоговые долги в Латвии составляли 1,369 млрд еврo.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, жители Латвии в 2016 году платили налогов больше, чем жители Литвы и Эстонии. Самой благоприятной для работающих в странах Прибалтики по-прежнему остается политика налогов на рабсилу в Эстонии. В свою очередь, сами предприниматели Латвии негативно оценивают ситуацию в стране, особенно это касается налоговых ставок, сумм и порядка уплаты. Таким образом, «очень плохо» оценивают налоговую политику Латвии 24% предпринимателей, а еще 48% —скорее плохо, только 0,2% респондентов, считают налоговую политику в Латвии хорошей.

Читайте ранее в этом сюжете: Крупнейшие должники по налогам не спешат пополнять госбюджет Латвии

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