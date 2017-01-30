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Сфера логистики и транзита Эстонии переходит на цифровую документацию

Экономика
Подписано соглашение о создании «Одного окна» для информации о транзите и логистике

Таллин, 30 января 2017, 13:08 — REGNUM  Сегодня, 30 января, в Таллине представители предприятий логистики, транспортно-экспедиционных и транзитных услуг Эстонии, а также профессиональные ассоциации и союзы, университеты Эстонии подписали соглашение о совместном сотрудничестве на ближайшие годы по переходу обмена информацией и документами на цифровую основу. Соглашение «Одно окно» (SingleWindow) подразумевает создание единого центра по сбору информации и документации, а также их обмену, для реализации целей всей логистики и цепочки поставок между сторонами. Обмен данными между участниками соглашения станет автоматическим.

Реализация соглашения позволит использовать более точные данные при оценках возможных рисков и создании планов отрасли, уменьшит повторяющиеся ошибки и заметно упростит обмен информацией, лишив ее «лишних звеньев» и посредников. Экономия времени при получении необходимой информации приведет и к экономии средств и оперативности реагирования, уверены участники соглашения.

Документ подписали Ассоциация автоперевозчиков (ERAA), Ассоциация логистики и экспедиторства (ELEA), Ассоциация логистики и транзита (LTA) и Союз инфотехнологий и телекоммуникаций Эстонии (ITL). Со стороны предприятий свои подписи поставили: ГАО «Таллинский порт (Tallinna Sadam AS), ГАО «Грузоперевозки — Эстонская железная дорога» (EVR Cargo AS), Транзитный центр (Transiidikeskus AS) а также фирмы Logistika Pluss OU, ACE Logistics Group AS и ASSchenker. От научного сообщества в соглашении участвуют Таллинский технический университет, Таллинская высшая техническая школа и Школа предпринимательства Mainor.

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