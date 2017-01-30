ПФР: Пенсионеры в РФ получили единовременные выплаты 5 тыс. рублей

Москва, , 11:59 — REGNUM Единовременная выплата 5 тысяч рублей всем пенсионерам в Российской Федерации (РФ) завершена. Об этом сообщили в понедельник, 30 января, в пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР).

«Единовременная выплата профинансирована в полном объеме на сумму 221,7 млрд рублей, — сообщается на сайте фонда. — Средства выплачены через все доставочные организации, включая «Почту России», Сбербанк и другие кредитные и почтовые организации по выбору пенсионеров».

При этом в ПФР отметили, что неполучение выплат было зафиксировано в единичных случаях в связи с личными обстоятельствами пенсионеров.

«Такие пенсионеры непременно получат единовременную выплату в следующий доставочный период», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 ноября 2016 г. глава Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам 5 тыс. рублей. Эта сумма призвана стать заменой индексации пенсий, которая должна была состояться во втором полугодии прошлого года.

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