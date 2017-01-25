«Сахаэнерго» просит у банков 405 млн рублей в кредит

Якутск, , 09:28 — REGNUM В I квартале 2017 года «Сахаэнерго» намерено взять в кредит 405 миллионов рублей. Деньги собираются потратить на обеспечение финансирования хозяйственной деятельности компании, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании данных с сайта госзакупок. В том числе деньги пойдут на оплату закупа дизельного топлива, угля, нефти, товарно-материальных ценностей, оплату приёмо-складских услуг, перевозку и хранение топливно-энергетических ресурсов, пополнение оборотных средств.

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Погасить задолженность по кредиту компания намерена в январе 2018 года, договором предусмотрена и возможность досрочного погашения. За пользование деньгами «Сахаэнерго» готово заплатить банку 31,5 миллиона рублей. Кредитная линия будет невозобновляемой и со свободным режимом перечисления.

Напомним, в Якутии топливо доставляется в большинство населённых пунктов только 2 раза в год. Северный завоз возможно осуществлять только ограниченное время летом и зимой. Многие электростанции республики работают на дизельном топливе.

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