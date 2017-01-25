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Новые нормативы стоимости «квадратов» в ДФО существенно ниже рыночных цен

Экономика
На Сахалине разница составила почти 35 тысяч рублей, в Приморье и Якутии – около 20 тысяч рублей

Южно-Сахалинск, 25 января 2017, 08:18 — REGNUM  Министерством строительства РФ утверждены нормативы стоимости квадратного метра, которые будут использоваться для расчёта размеров социальных выплат гражданам на приобретение жилья. В регионах Дальнего Востока установленная стоимость оказалась существенно ниже средних рыночных цен.

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Самый высокий норматив определён для Сахалина (55,7 тысячи рублей), Якутии (48,5 тысячи) и Приморья (48,5 тысячи). Если сравнивать установленную Минстроем стоимость с рыночными ценами, исследование которых проводилось накануне аналитическим центром SPG, то на Сахалине реальная стоимость метра выше почти на 35 тысяч рублей, в Приморье и Якутии — примерно на 20 тысяч.

В остальных регионах ДФО эта разница меньше, но тоже существенна. Для Хабаровского края установлен норматив 46 тысяч рублей, на Камчатке — 44,9 тысячи, в Амурской области — 42,8 тысячи, на Колыме — 42,2 тысячи. Самые дешёвые метры в Еврейской автономии и на Чукотке — 34 и 33 тысячи рублей соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным исследования аналитического агентства SPG, средняя стоимость «квадрата» недвижимости на Сахалине составляет 89,4 тысячи рублей, в Приморском крае — 70 тысяч, в Якутии — 67,3 тысячи, в Магаданской области — 54,7 тысячи рублей, на Камчатке — 60,2 тысячи, в Хабаровском крае — 55,7 тысячи, в Амурской области — 44 тысячи, в Еврейской автономии — 41,3 тысячи.

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