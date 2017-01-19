США останутся основным направлением для немецкого экспорта — СМИ

Ранее Трамп предупредил немецкие автомобильные компании, такие как BMW, что планирует ввести пограничную пошлину

Берлин, , 18:54 — REGNUM США останутся одним из наиболее важных направлений экспорта продукции немецкой промышленности, несмотря на заявления избранного президента США Дональда Трампа, говорится в заявлении торгово-промышленной палаты Германии (DIHK), сообщает 18 января Reuters.

«В текущем году возможно 5-процентное увеличение экспорта. Это означает, что США останутся нашим самым важным экспортным направлением», — сказал глава внешнеэкономического департамента Торгово-промышленной палаты Германии Фолькер Трайер (Volker Treier).

Напомним, ранее Трамп предупредил немецкие автомобильные компании, такие как BMW, что планирует ввести пограничную пошлину в размере 35% стоимости для автомобилей, ввозимых на рынок США.

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