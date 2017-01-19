Китайцев будут кормить нижегородским мороженным

В Пекине может появиться сеть «нижегородских» кафе с мороженным

Нижний Новгород, , 17:20 — REGNUM Нижегородская область будет поставлять мороженое в Китай. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольственных ресурсов.

По словам директора предприятия-поставщика мороженного Анатолия Калинова, попробовав нижегородское мороженное, представители китайской делегации, объехавшей не одно предприятие, заявили, что «это именно тот вкус, который они искали».

Представители нижегородской компании планируют открыть в Пекине сеть кафе с нижегородским мороженым.