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Названы профессии, которые будут востребованы работодателями в 2017 году

Экономика
Спрос на IT-специалистов растет на 20-25% в год, говорит эксперт

Москва, 5 Января 2017, 13:36 — REGNUM  IT-специалисты, дизайнеры, специалисты по Big Data и менеджеры по продажам будут особенно востребованы работодателями в 2017 году. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 5 января соучредитель и управляющий партнер компании Preply Кирилл Бигай, выступая с прогнозом относительно особенностей рынка труда в 2017 году.

«Экономическая ситуация в стране формирует спрос бизнеса на эффективных менеджеров по продажам. Находить новых клиентов и удерживать старых все еще сложно. Низкий уровень спроса делает топ-менеджеров наиболее заинтересованными именно в прямой прибыли. Поэтому профессионалы в сфере эффективного сбыта продукции пользуются популярностью», — говорит он.

Не стихает спрос и на IT-специалистов, констатирует эксперт. «Некоторые источники указывают, что ежегодно он растет на 20−25%. Как и прежде нужны дизайнеры, программисты, контент-менеджеры и тестировщики ПО. А с недавнего времени к этому списку присоединились и специалисты по Big Data, ведь в кризис компании стремятся сокращать как внутренние, так и внешние расходы, поэтому нуждаются в хорошей аналитике», — указывает Бигай.

Популярные ранее профессии юристов и экономистов будут продолжать пользоваться спросом работодателей, но нельзя не отметить перенасыщение рынка в этом направлении, говорит он. «Нельзя сказать, что юристы и бухгалтеры остались за бортом. Но се же есть ряд профессий, которые в силу перенасыщения рынка, автоматизации процессов или перехода в режим работы онлайн, за последние годы уменьшили свою актуальность. Кроме перечисленных, речь также идет о менеджерах ресторанного и туристического бизнеса, журналистах, секретарях и банковских служащих», — поясняет эксперт.

Эксперты разных отраслей не устают утверждать, что кризис — это отличное время для начала собственного дела, напомнил Бигай. «Но если вы не хотите рисковать подобным образом, то лучше выбрать работу по найму», — советует Бигай.

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