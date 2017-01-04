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Иностранные инвесторы выводят деньги из Латвии 

Экономика
Впервые за 25 лет объем выведенных средств превысил вложения

Рига, 4 Января 2017, 15:16 — REGNUM  В 2016 году иностранные инвесторы впервые за 25 лет уменьшили свои вложения в основной капитал зарегистрированных в Латвии предприятий. Сокращение составило 206 млн евро, сообщает газета Dienas Bizness.

Как показало исследование, проведенное компанией «Lursoft» на основе данных Регистра предприятий Латвии, баланс портфеля прямых иностранных инвестиций (входящие инвестиции минус выведенные инвестиции) уменьшился и составил 7,22 млрд евро.

«Это не означает, что иностранные инвестиции в Латвию в 2016 году не поступали. Это означает то, что объем выведенных инвестиций из основного капитала зарегистрированных в Латвии предприятий был больше, чем вложения в основной капитал», — пояснил представитель «Lursoft» Айнар Брувелис.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в первом полугодии 2016 года стремительно уменьшился объем прямых иностранных инвестиций в Латвии, об этом заявили на заседании комиссии Сейма по иностранным делам представители Министерства экономики и Латвийского агентства инвестиций и развития. Также президент Банка Латвии Илмар Римшевич заявил, что объем инвестиций в экономику Латвии резко сократился, и это вызывает опасения по поводу дальнейшего развития страны.

В свою очередь, результаты исследования, проведенного Советом иностранных инвесторов в Латвии (СИИЛ) «Индекс настроений СИИЛ в 2015—2016» показали, что иностранные предприниматели обеспокоены качеством налоговой системы, отсутствием у государства концепции развития, а также инвесторы критически оценивают демографическую ситуацию в Латвии.

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Экономика Латвии
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