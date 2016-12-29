Долги по зарплате в России за год снизились на 1,2 млрд рублей

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Задолженность по выплатам зарплат в России, по предварительным статистически данным за 2016 год снизилась на 1,2 млрд рублей и составляет 3,8 миллиарда рублей, при этом в начале года она составляла около 5 миллиардов рублей. Об этом сегодня, 29 декабря заявил глава Минтруда Максим Топилин в интервью телеканалу «Россия 24».

По словам министра, задолженность по выплате зарплаты росла в начале года, когда экономика искала свое равновесие. «Задолженность тоже вела себя таким образом, что в начале года это было около 5 миллиардов рублей, сейчас это уже чуть меньше 4 миллиардов. Последняя цифра — 3,8 миллиарда рублей. Много это или мало? Ну, 70 с небольшим тысяч человек, перед которыми имеется задолженность, конечно, это не так много, но я все время говорю, что это каждая конкретная семья, каждый конкретный человек», — пояснил Топилин.

Сейчас штрафы на работодателя за наличие задолженности повышены практически до 100 тысяч. «Возможно эти санкции будут усилены. Министерству поручено проработать еще дополнительные меры по реакции на наличие задолженности», — уточнил глава Минтруда.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, в России на 1 декабря 2016 года суммарная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности составила 3 млрд 850 млн рублей и по сравнению с 1 ноября 2016 г. увеличилась на 60 млн рублей (на 1,6%).