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Египет и «Росатом» завершают согласование контрактов по АЭС

Экономика
«Мы сейчас находимся на последней стадии подготовки документов и контракта»
АЭС
Иллюстрация: Gentechno.co.kr
АЭС

Каир, 27 Декабря 2016, 16:19 — REGNUM  Сегодня, 27 декабря, стало известно, что контракт между компанией «Росатом» и Египтом по строительству АЭС, первой в стране, находится на завершающей стадии. Об этом в интервью ТАСС сообщил официальный представитель египетского министерства электроэнергетики и возобновляемых источников энергии Айман Хамза.

Он подтвердил, что в настоящее время документы и сам контракт по поводу атомной станции в Египте — на последней стадии подготовки. Однако точные сроки, а также место и уровень подписания документов пока не определен. Это будет решаться в канцелярии президента Арабской республики Египет, уточнил собеседник.

Хамзара подчеркнул, что «это большое событие». Для освещения этой темы будут заранее приглашены журналисты. Но пока в Минэнерго и ВИЭ ни к каким подобным мероприятиям по подписанию не готовится. При этом, как отмечает издание, ранее источник в «Росатоме» говорил, что соответствующий контракт будет подписан уже 29 декабря.

Напомним, что ранее, 19 декабря, египетская финансовая газета «Аль-Бурса» со ссылкой на источник в египетском правительстве писала, что заключение пакета коммерческих контрактов между «Росатомом» и властями Египта на строительство атомной электростанции в районе Эд-Дабаа на Средиземном море может быть отложено до нового года. Причина — президентская администрация еще не завершила проверку документов

Собеседник издания говорил, что в связи с подписанием контракта планируется организовать торжественное мероприятие. На церемонию пригласят египетских общественных деятелей, ведущих журналистов. Также до этого в Минэнерго сообщали, что в апреле 2017 года в Египте начнется масштабная рекламная кампания по этому проекту и около двух тысяч египетских специалистов-атомщиков пройдут стажировку в России специально для работы на новой АЭС.

Египетская атомная станция будет состоять из четырех энергоблоков. Мощность каждого будет достигать 1200 МВт. Эта АЭС станет первой в Египте. Поэтому российские специалисты, работающие над реализацией проекта, по сути, создадут в стране целую ядерную отрасль. Стоимость АЭС оценивается в $26 млрд. Реализовать же все атомные мероприятия намерены в течение 12 лет. Финансировать строительство будет российская сторона за счет кредита. Возвращать его планирует с выручки от продажи электрической энергии атомной станции.

Еще в мае текущего года ИА REGNUM со ссылкой на слова торгового представителя России в Египте Федора Лукашина писало, что согласование коммерческого контракта по проекту сооружения АЭС в районе Дабаа между РФ и Египтом приближается к завершению, а специалисты из РФ проводят на стройплощадках мероприятия по подготовке нулевого цикла работ.

Читать подробнее: Строительство первой египетской АЭС: Россия и Египет почти договорились

Читайте ранее в этом сюжете: Росатом лидирует в мире по количеству сооружаемых АЭС

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