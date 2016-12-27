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Альтернативная энергетика стала дешевле нефти и газа в 30 странах мира

Экономика
Согласно оценке аналитиков Deutsche Bank, в ближайшие несколько лет их количество вырастет до 80% от всех стран мира

Давос, Швейцария, 27 Декабря 2016, 11:01 — REGNUM  За минувший год в 30 странах мира возобновляемые источники энергии сравнялись по цене или даже стали дешевле ископаемого топлива. Еще через несколько лет паритет стоимости энергии будет наблюдаться уже в 80% всех стран. Об этом говорится в декабрьском докладе Всемирного экономического форума (ВЭФ).

По словам Майкла Дрекслера, главы подразделения ВЭФ по инфраструктуре и инвестициям в развитие, альтернативная энергетика в настоящее время достигла переломного момента в своем развитии. То есть она стала не только жизнеспособна в коммерческом плане, но и теперь представляет собой привлекательную возможность для инвестиций. Причем с рассчитанным на долгий срок, стабильным и защищенным от инфляции доходом, уверен Дрекслер.

Среди 30 стран, в которых стоимость альтернативной энергетики значительно снизилась, — Бразилия, Мексика, Чили, Австралия. Однако другие страны, где стоимость ВИЭ и ископаемых энергоносителей достигла равенства, в отчете не упоминаются. Ранее аналитики Deutsche Bank относили к таковым всего 11 стран, в том числе Германию, Израиль, Турцию, Японию и Новую Зеландию.

В докладе отмечается со ссылкой на данные Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и Новые энергетические финансы Bloomberg, что, например, в 2015 году объем инвестиций в ВИЭ составил $285,9 млрд, превысив таким образом показатели 2011 года. С учетом быстрого технологического развития и снижения затрат, общая мощность альтернативной энергетики значительно выросла. Так, 2015 год стал первым годом, когда наблюдался глобальный энергетический прирост мощностей ВИЭ. Не считая крупных ГЭС, этот показатель составил 53,6%.

Напомним, что на конференции Организации Объединенных Наций в Париже в 2015 году по климату участниками было принято решение об инвестировании в отрасль возобновляемых источников энергии по $1 трлн ежегодно до 2030 года. Больше всего в альтернативные источники энергии вкладывается Китай. Здесь этот показатель составил $102 млрд. Всего в минувшем году вложения в отрасль составили $286 млрд, из которых $156 млрд было инвестировано в развивающихся странах, говорится в докладе.

Что касается видов ВИЭ, в которые инвестируется больше всего средств, то среди них лидируют солнечная и ветряная энергия. В развитие первой было вложено $161 млрд, в развитие второй — $109,6 млрд. Инвестиции во все остальные виды альтернативной энергии составили $15,2 млрд.

Как ранее передавало ИА REGNUM, в 2016 году соучредитель компании Microsoft Билл Гейтс и группа крупных инвесторов создали фонд Breakthrough Energy Ventures в размере $1 млрд для развития экологически чистой энергетики и решения вопросов, связанных с глобальным изменением климата. В заявлении группы инвесторов, известной как Breakthrough Energy Coalition, отмечалось, что фонд увеличит финансирование исследований в области энергетики и сокращения глобальных выбросов парниковых газов, чтобы помочь в достижении целей, перечисленных в Парижском соглашении по климату.

В то же время стоит отметить, что к возобновляемой энергетике сегодня имеется очень много вопросов. Например, под сомнение ставится ее эффективность и доступность как в финансовом, так и в географическом плане. Развитие ВИЭ более или менее представляется возможным в крупных развитых странах, однако сегодня сложно оценить, ориентацию на ВИЭ в бедных странах и странах со слабой экономикой. Также ставится под сомнение возможность развития альтернативной энергетики в труднодоступных районах. Например, в сельской местности.

Кроме того, сторонники «чистых» источников энергии зачастую являются противниками ядерной энергетики, которая уже доказала свою надежность, эффективность и относительную дешевизну. Яркий тому пример антиядерные движения в Японии, Германии, Бельгии, Италии, Швейцарии и других странах, где страны отказываются или уже отказались от выгодных АЭС в пользу пока еще дорогих ВИЭ. К тому же борьба с изменениями климата неотделима от политических мотивов тех или иных элит.

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