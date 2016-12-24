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На грани банкротства: почему в Татарии обеспокоены проблемными банками?

Экономика
Вопрос о банках прозвучал на пресс-конференции Путина
Пресс-конференция Владимира Путина, 23 декабря 2016 года
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Пресс-конференция Владимира Путина, 23 декабря 2016 года

Москва, 23 Декабря 2016, 22:32 — REGNUM  Ответ президента РФ Владимира Путина 23 декабря в ходе «большой» пресс-конференции на вопрос журналистки из Татарии касается региональных банков, их финансового состояния, обратил внимание аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман.

«Подоплёка вопроса понятна. «Татфондбанк» — региональное кредитное учреждение республиканского уровня, одна из финансовых опор Татарстана, находится на грани банкротства. Определяется возможность и механизм его санации. Но проблема шире, о существовании разных условий работы для крупных и небольших банков, эффективности системы ЦБ по санации проблемных кредитных учреждений», — заявил корреспонденту ИА REGNUM Гойхман.

Президент отметил, что сеть малых банков нужна стране. И действительно, они заполняют «ниши» в банковских услугах, особенно на местном уровне. «Но при этом возможна предлагаемая ЦБ градация в требованиях и полномочиях банков разного масштаба, — уточнил аналитик. — Более мягкие требования регулятора могут быть применены к тем банкам, чьи операции не столь значительны и будут ограничены соответствующей лицензией».

Что касается механизма санации, ЦБ предлагает сделать его прозрачным, более простым и эффективным, подчеркнул Гойхман: «Для этого Центробанк сам, своими средствами будет входить в капитал проблемных банков и регулировать процесс оздоровления. Такая практика предлагается к внедрению вместо существующего сейчас процесса предоставления кредитов специальному банку-санатору, который зачастую использует средства не по назначению, а в своих целях. Защита же физических лиц, о которой также спрашивала журналистка, достаточно эффективна за счёт страхования вкладов».

Напомним, что в ходе пресс-конференции журналистка из Татарии спросила президента про санацию банковской системы в РФ и предложила создать фонд страхования для юридических лиц по аналогии с Агентством по страхованию вкладов. Владимир Путин отметимл, что действия регулятора по оздоровлению банковской системы поддерживают почти все на экспертом уровне и в России, и за рубежом. Он также добавил, что ЦБ активно работает с властями Татарстана по проблемам в банковском секторе и способы поддержки вкладчиков, в том числе юридических лиц, ищутся совместно.

Читайте ранее в этом сюжете: «Политика ЦБ по санации банков находит поддержку у всех» — Путин

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