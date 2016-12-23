Власти готовы поддержать строительство обходной дороги в Кемерово

Москва, , 14:17 — REGNUM Федеральные власти всегда стремятся поддерживать проекты, направленные на развитие инфраструктуры и решение экологических проблем, заявил на пресс-конференции в Москве президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста из Кемеровской области, который рассказал о необходимости строительства объездной дороги в Кемерове.

«Федеральная трасса М-53 «Байкал» проходит через центр Кемерова, что создает большие проблемы — пробки, ДТП, износ дорожного полотна, выхлопные газы. Этот вопрос очень волнует жителей, есть даже инициатива сбора средств для строительства объездной дороги», — рассказал журналист.

«Если есть кто-то, кто готов софинансировать такие проекты, то мы, со своей стороны сделаем все для того, чтобы проект поддержать и с федерального, и с регионального уровня, — отметил Путин. — Посмотрим на те предложения, которые поступают из региона, и будем стремиться к тому, чтобы эти проекты были реализованы. Тем более в Кузбассе, где есть серьезная нагрузка на природную среду».