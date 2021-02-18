Брянск, , 15:26 — REGNUM Брянскому Театру юного зрителя 18 февраля исполнилось 40 лет. К 2023 году в здании проведут масштабную реконструкцию, сообщает пресс-служба правительства региона.

Первым спектаклем, сыгранным артистами ТЮЗа, стала «Юность отцов» по пьесе Бориса Горбатова. Зв время своего существования театр представил более 150 постановок, которые посмотрели свыше трёх миллионов зрителей. Здание ТЮЗа нуждается в кардинальном обновлении, в 2021 году на изготовление проектно-сметной документации из областного бюджета выделено 20 млн рублей. Планируется, что в 2023 году в театре проведут реконструкцию, на которую выделят 120 млн рублей из федерального бюджета

В труппе ТЮЗа служит 31 профессиональный актёр. В 2021 году в рамках Федеральной программы «Культура малой Родины» театр представит шесть новых постановок, запланированы гастроли.