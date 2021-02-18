Москва, , 12:16 — REGNUM Народный артист РСФСР Андрей Мягков навсегда останется в сердцах миллионов зрителей, считает режиссёр Дмитрий Астрахан.

Андрей Мягков в роли Анатолия Новосельцева Цитата из к/ф «Служебный роман». Реж. Эльдар Рязанов. 1977. СССР

«Мягков совершенно выдающийся артист, абсолютно блистательный, он создал большое количество прекрасных ролей. Конечно, он остался в сердце каждого зрителя благодаря своим выдающимся образам», — цитирует режиссёра ТАСС.

Астрахан отметил, что Андрей Мягков был очень скромным, приятным, работающим на общее дело человеком. С ним было интересно, он вникал в образ, всегда спрашивал обо всем.

Как сообщало ИА REGNUM, советский и российский актёр театра и кино, народный артист РСФСР Андрей Мягков ушёл из жизни 18 февраля в возрасте 82 лет.

Он известен по исполнению ролей в таких фильмах, как «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» (режиссер Э. Рязанов, 1975), «Дни Турбиных» (режиссер В. Басов, 1976), «Служебный роман» (режиссер Э. Рязанов, 1977), «Гараж» (режиссер Э. Рязанов, 1979), «Сказ про Федота-Стрельца» (режиссер С. Овчаров 2001) и др.