Лос-Анджелес, США, , 16:07 — REGNUM В сети появился трейлер третьего сезона комедийного мультсериала Final Space («Крайний космос»). Его опубликовали 16 февраля на официальном YouTube-канале актёра и сценариста Олэна Роджерса.

В трейлере авторы шоу показали подборку кадров из третьего сезона. По сюжету, главным героям нужно будет вновь столкнуться с жестоким Лордом-командующим.

Напомним, премьера третьего сезона «Крайнего космоса» состоится 20 марта 2021 года. Эпизоды шоу будут транслироваться на канале Adult Swim.

Читайте ранее в этом сюжете: «Кровь дракона»: игру Dota 2 превратят в аниме на Netflix