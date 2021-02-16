Пекин, , 20:17 — REGNUM Почти 2 тыс. исследователей из 150 команд, несмотря на зимний сезон и сложные погодные условия, приняли участие в уникальных полевых исследованиях по сохранению более 4,5 тыс. пещерных монастырей и статуй, высеченных в камне. Об этом 16 февраля сообщает Синьхуа, ссылаясь на данные Государственного управления КНР по охране культурного наследия.

Особое внимание в ходе работ было уделено наименее изученным до этого малым пещерам, расположенным в труднодоступных местах и районах, неоднократно подвергавшихся сильным ударам стихии.

По итогам исследовательских экспедиций были подготовлены более 1 тыс. 360 отчетов; тем самым сделан важный шаг по подготовке соответствующего национального доклада, презентация которого ожидается в июне текущего года.