Екатеринбург, , 19:57 — REGNUM В Первоуральске (Свердловская область) открыли ресурсный центр добровольчества в сфере культуры. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информполитики региона.

Структуру разместили в Инновационном культурном центре. Организация создана в рамках национального проекта «Культура».

Центр добровольчества будет помогать авторам инициатив, связанных с восстановление и сохранением культурного наследия России, а также «транслировать успешные практики добровольчества» в сфере культуры.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге открыли музей имени легендарного диктора Совинформбюро Юрия Левитана.

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