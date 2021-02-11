Москва, , 14:54 — REGNUM Оценка манифеста о современной Европе, опубликованного режиссёром Константином Богомловым, вряд ли стоит на повестке Кремля. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 11 февраля журналистам.

«Не думаю, что это вопрос, который стоит на повестке Кремля — комментировать эту точку зрения», — отметил Песков.

Он заявил, что Богомолов имеет свою точку зрения, а к любой точке зрения нужно относиться с уважением и принимать её во внимание. При высказывании мнений не нужно нарушать закон.

Творчество Богомолова многим импонирует, у этого режиссёра много поклонников, потому он вправе иметь своё видение, добавил представитель Кремля.

Богомолов 10 февраля опубликовал манифест «Похищение Европы 2.0». В числе прочего он предположил, что современный Запад оформляется в «новый этический рейх», где ограничена свобода эмоций, а социальные сети превратились в репрессивный инструмент. При этом автор критически высказался и о России.