Вашингтон, , 12:57 — REGNUM Фильм американского режиссёра южнокорейского происхождения Ли Исаака Чана «Минари» номинирован на премию «Выбор критиков». Об этом сообщает Chosun Biz.

Согласно опубликованным данным, фильм представлен в десяти номинациях, включая «Лучший фильм», «Лучший режиссёр», «Лучший актёр», «Лучшая актриса второго плана», «Лучший молодой актёр или молодая актриса», «Лучший актёрский ансамбль», «Лучший иностранный фильм» и «Лучший сценарий».

Картина «Минари» повествует о семилетнем мальчике, чья жизнь переворачивается, после того, как его семья переезжает в сельский Арканзас. Время действий — середина 1980-х годов.

Известно, что фильм Дэвида Финчера «Манк» номинирован в двенадцати номинациях.

«Выбор критиков» — американская кинопремия, присуждаемая Ассоциацией кинокритиков вещательных компаний.

Как сообщало ИА REGNUM, фильм «Минари» номинировали на премию «Золотой глобус» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

Читайте также: Фильм «Минари» номинировали на премию «Золотой глобус»