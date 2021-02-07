Лос-Анджелес, США, , 03:45 — REGNUM Зендая Коулман рассказала о том, что ей больше всего понравилось в работе с Тимоти Шаламе на съёмках фантастического фильма «Дюна». Об этом 6 февраля сообщил портал Cinema Blend.

«Он стал одним из моих самых близких друзей, он милый и талантливый», — сказала Зендая, добавив, что ей очень понравилось устраивать «танцевальные вечеринки» в её комнате.

Она рассказала, что часто оставляла дверь открытой. В какой-то момент в комнате появлялся Шаламе с портативной колонкой, за ним входили остальные участники проекта, после чего все начинали танцевать. Зендая сообщила, что к танцам присоединялся даже Хавьер Бардем, отметив, что он сумел её впечатлить.

Напомним, фильм «Дюна» снимает режиссёр Дени Вильнёв. Ранее кинокомпания Warner Bros. отложила его премьеру на 1 октября 2021 года.

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