Лос-Анджелес, США, , 19:23 — REGNUM Дженнифер Лоуренс получила травму во время съёмок фильма «Не смотри вверх». Об этом 6 февраля сообщил портал We Got This Covered.

Дженнифер Лоуренс MTV International

Актрису травмировал осколок стекла, которое неудачно «взорвали» во время применения реальных спецэффектов. Отмечается, что травма оказалась не очень серьёзной: Лоуренс получила порез над глазом. Она взяла выходные, чтобы восстановиться, ожидается, что актриса вернётся на съёмочную площадку в понедельник, 8 февраля 2021 года.

Напомним, фильм «Не смотри вверх» снимает режиссёр Адам Маккей. Картина будет выполнена в жанре политической сатиры.

