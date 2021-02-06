Лос-Анджелес, США, 6 февраля 2021, 19:23 — REGNUM Дженнифер Лоуренс получила травму во время съёмок фильма «Не смотри вверх». Об этом 6 февраля сообщил портал We Got This Covered.

Дженнифер Лоуренс
Дженнифер Лоуренс
MTV International

Актрису травмировал осколок стекла, которое неудачно «взорвали» во время применения реальных спецэффектов. Отмечается, что травма оказалась не очень серьёзной: Лоуренс получила порез над глазом. Она взяла выходные, чтобы восстановиться, ожидается, что актриса вернётся на съёмочную площадку в понедельник, 8 февраля 2021 года.

Напомним, фильм «Не смотри вверх» снимает режиссёр Адам Маккей. Картина будет выполнена в жанре политической сатиры.

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