Лос-Анджелес, США, , 22:54 — REGNUM В США на 92 году ушёл из жизни актёр Кристофер Пламмер. Об этом 5 февраля сообщил портал TVLine.

О смерти голливудской звезды сообщил её давний менеджер Лу Питт. Пламмер скончался в своём доме, расположенном в штате США Коннектикут. В момент смерти рядом с ним находилась его жена Элейн Тейлор.

Впервые в кино Кристофер Пламмер снялся в 1958 году, он исполнил роль Джо Шеридана в фильме «Очарованная сценой». Зрители также знают его по ролям в картинах «Звуки музыки», «Все деньги мира», «Начинающие», «Достать ножи», «Помнить» и других.

Он стал двукратным лауреатом премий «Эмми» и «Тони», а также был номинирован на «Оскар» за роли в картинах «Последнее воскресение» и «Все деньги мира», и получил эту премию как лучший актёр второго плана в фильме «Начинающие».

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