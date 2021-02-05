Лос-Анджелес, США, , 20:28 — REGNUM Джессика Альба может появиться в будущем кинокомиксе «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия», а также в третьей части «Человека-паука». Об этом 5 февраля сообщил портал Giant Freakin Robot со ссылкой на инсайдеров.

Источники издания утверждают, что студия Marvel хочет, чтобы актриса вновь исполнила роль Сью Сторм (Невидимой девушки). Издание предположило, что героиня Альбы станет ещё одним персонажем, который появится в будущих фильмах благодаря реализации концепции мультивселенной Marvel. Автор статьи отметил, что вряд ли у Альбы будет большая роль, но она вполне может оказаться более значимой, чем обычное камео (появление в эпизоде).

Напомним, Джессика Альба сыграла Сью Сторм в кинокомиксах Marvel «Фантастическая четвёрка» (2005) и «Фантастическая четвёрка 2: Вторжение Серебряного сёрфера». Её последней работой в кино стала роль Бэт Флауэрс в фильме 2017 года «Рождество в Эль-Камино».

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