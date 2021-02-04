Лос-Анджелес, США, , 23:17 — REGNUM Режиссёр Хлоя Джао снимет для кинокомпании Universal новый фильм про Дракулу. Об этом 4 февраля сообщил журнал Variety.

В Universal отметили, что проект, реализацией которого будет заниматься Джао, никак не связан с фильмом про Дракулу, который будут снимать студия Blumhouse и Карин Кусама. Сама Хлоя Джао заявила, что её всегда «очаровывали вампиры» и концепция «иного», которую они воплощают.

Напомним, Хлоя Джао недавно выпустила картину «Земля кочевников», премьера которой в России состоится 25 марта 2021 года.

Последней перезагрузкой франшизы стал фильм Universal «Дракула» (Dracula Untold), главную роль в котором исполнил Люк Эванс. Картина вышла на экраны 9 октября 2014 года и не очень успешно выступила в прокате: при бюджете $100 млн она смогла собрать в США лишь $56,3 млн, а в мире — $217,1 млн.

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