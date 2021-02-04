Ланьчжоу, Китай, , 01:06 — REGNUM Власти провинции Ганьсу на северо-западе Китая пообещали усилить защиту местного участка Великой Китайской стены, сообщает агентство Синьхуа.

В последние годы было выделено около 600 млн юаней ($93 млн) средств на защиту существующих участков стены в Ганьсу. В том числе, более 30 проектов защиты было осуществлено, заявил представитель бюро защиты культурного наследия Ганьсу Ма Юйпин.

Достопримечательности, расположенные в ключевых местах, а также защитные сооружения защищены от человеческой деятельности, которая может повредить Великую Китайскую стену.

Протяжённость стены в Ганьсу достигает 3654 км. Здешний участок является самым протяженным в стране. Извивающийся вдоль горных хребтов местный участок стены был построен между 3-м веком до нашей эры и эпохой династии Мин (1368−1644). Существующие участки преимущественно датируются временами династии Мин.