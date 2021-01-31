Каир, , 04:13 — REGNUM Высеченные в скальной породе гробницы с мумиями и артефактами были найдены археологами на западе египетского города Александрии. Об этом 30 января сообщает издание Egypt Independent.

Открытие сделала миссия, работающая на раскопках в составе египетских археологов и специалистов университета Санто-Доминго Доминиканской Республики. Археологи работали в древнеегипетском храмеТапосирис-Магна. В погребальных камерах были найдены плохо сохранившиеся мумии, останки тканей, в которые мумии были завёрнуты, а также амулеты из золотой фольги, вложенные в рот мумиям.

Внимание специалистов привлекли две мумии, на них сохранились драгоценности и артефакты, а также свитки. Как уточнил глава департамента древностей Александрии Халед Абу аль-Хамид,

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