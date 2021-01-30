Тегеран, , 09:03 — REGNUM 29 января посол Китая в Тегеране Чан Хуа заявил, что проведение 14-го Международного фестиваля иранской этнической культуры в провинции Голестан поможет китайскому народу познакомиться с иранской культурой и укрепит дружественные связи между двумя народами. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Участвуя в фестивале, который проходит в столице провинции Голестан городе Горган, посол подчеркнул, что это мероприятие помогает китайскому народу лучше познакомиться с иранской культурой и укрепляет взаимопонимание между двумя народами. Он отметил, что посольство Китая в Тегеране в сотрудничестве с иранскими властями проведет ряд культурных мероприятий в ознаменование 50-летия отношений между двумя странами.

Говоря о своем прошлогоднем участии на Фестивале иранской этнической культуры в Горгане, Чанг заявил, что после осмотра красочной культуры провинции Голестан он хотел бы пригласить своих китайских друзей познакомиться с возможностями северной иранской провинции.

14-й Международный фестиваль иранской этнической культуры стартовал в режиме онлайн с участием иранских и иностранных гостей, а также официальных лиц провинции Голестан. Фестиваль продлится до 31 января 2021 года.