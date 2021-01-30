Тегеран, , 08:19 — REGNUM 29 января состоялась церемония открытия 14-го Международного фестиваля иранской этнической культуры с участием иранской и зарубежной публики, а также властей иранской провинции Голестан в ее столице городе Горган. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Губернатор провинции Голестан Хади Хаг Шенас выступил на церемонии открытия, заявив, что различные традиции племен состоят из культурной самобытности региона, которая должна быть представлена новому поколению.

«В этом году впервые четыре села и один город голестанской провинции были выбраны в качестве районов традиционных национальных ремесел, что свидетельствует о высоком потенциале региона с точки зрения сохранения культурного наследия», — сказал Хаг Шенас.

Ахмад Таджарри, управляющий директор Департамента культурного наследия, ремесел и туризма провинции Голестан, принял решение провести мероприятие в режиме онлайн в связи со вспышкой пандемии COVID-19.

«Около 1800 художников из 31 провинции Ирана представляют свои работы на первой виртуальной выставке ремесел 14-го Международного фестиваля иранской этнической культуры», — отметил Таджарри.