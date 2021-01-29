Нью-Йорк, США, , 22:18 — REGNUM Юэль Киннаман присоединился к проекту сериала «Пациенты» (In Treatment) HBO, который станет перезагрузкой одноимённого шоу. Об этом 29 января сообщил журнал Variety.

Актёр исполнит роль бывшего партнёра главной героини — чуткого и внимательного психотерапевта Брук Тейлор (Узо Адуба), которая наблюдает за тремя пациентами. По сюжету, герой Киннамана будет усложнять и так непростую жизнь врача.

Ранее стало известно, что в шоу также снимутся Энтони Рамос, Лиза Колон-Зайас, Джон Бенджамин Хикки и Квинтесса Суинделл. Пока HBO не назвал дату премьеры. Оригинальный сериал «Пациенты» (In Treatment) выходил в эфир телеканала в период с 28 января 2008 года по декабрь 2010-го. Главную роль в нём исполнил Гэбриэл Бирн.

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