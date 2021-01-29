Москва, , 13:58 — REGNUM Сегодня, 29 января, состоялась премьера альбома победителей первого сезона всероссийского музыкального проекта для молодых исполнителей «Академия звука». Сезон завершился в декабре 2020 г., его победители получили возможность выпустить свои треки на лейбле «Первое музыкальное» при поддержке социальной сети «ВКонтакте». Премьера альбома состоялась на 82 цифровых музыкальных площадках в России, странах СНГ, Азии, Африки и Латинской Америки.

Как сообщили в «Академии звука», в альбом вошли 10 треков, которые были созданы в ходе двухнедельного обучения конкурсантов в музыкальных лагерях в Нижнем Новгороде и Новосибирске. За это время каждый из участников должен был определиться с финальным звучанием песни: подготовить аранжировку c использованием музыкальных инструментов или электронных битов и записать трек на профессиональной студии. В конце смены работу участников оценивали звездные наставники проекта — Мальбэк и Сюзанна.

В подготовке и записи альбома было задействовано более 20 опытных экспертов индустрии, работающих с T-FEST, Леваном Горозия, Иваном Дорном, группой «Мумий Тролль» и другими популярными исполнителями. Среди преподавательского состава «Академии звука» — электронный музыкант Александр Горячев (проект 813), актер и вокалист Артемий Чирс, студийный звукорежиссёр Дарья Писаренкова, участник группы «Интурист» и проекта Playtronica Виктор Глазунов, продюсер, певец, участник шоу «Голос» Феликс Котло, музыкальный и вокальный продюсер Николай Онищук, музыкальный продюсер, звукорежиссёр, преподаватель НИУ ВШЭ Павел Макаров (Mad Cat), музыкант, поэт, писательница, участница группы «Маша Мария» Мария Мельникова, исполнительница, гострайтер, участница шоу «Голос Улиц» на телеканале «Пятница» Кейт Маффин, продюсер, куратор образовательных процессов в «Академии звука» Андрей Рыжков, продюсер, директор студии звукозаписи и лейбла Gentle Music Сергей Подосинов, соучредитель музыкального ателье и продюсер KOVKOV Владимир Судаков.

«Академия звука» — это живая музыкальная лаборатория, которая помогает молодым музыкантам со всей страны приобрести актуальные, в том числе прикладные, навыки и сразу применить их в деле — во время записи треков на профессиональной студии, а затем и на лайв концерте, — рассказывает директор ФГБУ «Роскультцентр» Марина Абрамова. — Важно помнить, что успешный, популярный трек, как и любой креативный продукт, — это всегда синтез. Задачей экспертов «Академии Звука» было помочь сохранить самобытность и уникальный творческий стиль ребят, при этом адаптировав его под современное звучание. Теперь благодаря поддержке партнеров из музыкальной индустрии и приобретенным инструментам digital-продвижения творчество наших выпускников имеет все шансы дойти до сотен тысяч слушателей».

Альбом доступен для скачивания на iTunes, Apple Music, BOOM, Spotify, Google Play, «Яндекс.Музыка», «СберЗвук», «Билайн Музыка», «МТС Музыка» и других музыкальных сервисах: https://l.1mp.ru/azvuka/