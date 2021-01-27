Канберра, , 04:57 — REGNUM Команда проекта «Тор: Любовь и гром» отпраздновала начало съёмок картины. Актёр Крис Хемсворт 26 января выложил в сеть публикацию с фотографией.

На снимке он и режиссёр Тайка Вайтити запечатлёны в окружении танцоров из племён Гадигал и Бидиагал. В публикации Хемсворт обратил внимание подписчиков на то, какое значение для представителей коренных народов Австралии имеет дата 26 января (День Австралии).

https://www.instagram.com/p/CKf4dEGJDNG/

Напомним, в последние несколько месяцев команда проекта кинокомикса «Тор: любовь и гром» готовилась к съёмкам в Австралии. Премьера картины запланирована на 5 мая 2022 года.

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